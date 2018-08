Canicule : l'Espagne et le Portugal s'embrasent

Sous une chaleur record, Espagnols et Portugais font tout pour s'abriter d'un soleil de plus en plus écrasant. De 40 à 48 degrés au thermomètre, la péninsule ibérique étouffe littéralement depuis plusieurs jours. Conséquence : l'Espagne et le Portugal s'embrasent. Depuis samedi 4 août, ce sont plusieurs milliers d'hectares qui sont partis en fumée. Au sud du Portugal, dans le massif de l'Algarve, près de 800 pompiers luttent encore contre les flammes avec beaucoup de peine.

Des villages évacués

Même la dizaine de Canadair déployés n'y change rien alors tout le monde est sur le pont y compris les habitants. "J'ai fermé mon restaurant pour aider les pompiers et apporter une aide logistique", confie l'un d'entre eux au micro de France 3. Aucune victime à déplorer pour l'heure, mais face à l'ampleur des flammes, quelques villages isolés ont dû être évacués. Plus au Nord, côté espagnol, les incendies ont été stabilisés. Le risque de départ de feu reste néanmoins extrêmement élevé dans la région.

Le JT

Les autres sujets du JT