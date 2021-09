Canaries : le volcan de La Palma continue de faire des dégâts

Le spectacle est hypnotique et terrifiant à la fois. Les coulées de lave, qui ont déjà détruit plus de 300 habitations, continuent leur parcours vers la mer. Le volcan crache sa lave avec une puissance inouïe, et les colonnes de fumée atteignent plusieurs centaines de mètres de haut. "Je suis partagée entre la beauté de cette situation, c’est pour ça que je suis là pour voir l’irruption, mais je ressens aussi de la tristesse et de la pitié pour ceux qui ont perdu leurs maisons", explique une habitante.

6 000 personnes ont pris la fuite

Inexorablement, la lave poursuit sa coulée vers les habitations. Il n’y a pas de morts ou de blessés, mais une menace incandescente et imparable. Depuis le début de l’irruption dimanche, plus de 6 000 personnes ont fui la colère du volcan, dont 400 touristes. Ils étaient accompagnés par les garde-forestiers, et ont eu 15 minutes pour plier bagage.