Canada : fin des recherches après le naufrage d'un bateau espagnol dans l'Atlantique

Neuf morts, douze disparus vraisemblablement décédés et trois survivants. Les autorités canadiennes ont annoncé l'arrêt, mercredi 16 février au soir, des recherches pour retrouver les victimes du naufrage d'un chalutier espagnol au large de leur côtes. Il s'agit de la plus grande tragédie de la pêche espagnole depuis près de 40 ans.

Le Villa de Pitanxo, un chalutier de 50 mètres de long ayant pour attache le petit port de Marín, en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, a sombré mardi matin à 450 kilomètres des côtes de Terre-Neuve, dans les eaux glacées de l'Atlantique. Vingt-quatre marins étaient à bord.

Près de 2 000 km carrés passés au peigne fin

"Malheureusement, à 16 heures (21 heures à Paris), après une recherche exhaustive pendant plus de 36 heures, la recherche des 12 pêcheurs disparus a été suspendue", a annonce le centre canadien de coordination et de sauvetage.

Seuls trois marins souffrant d'hypothermie ont été secourus mardi par un bateau de pêche espagnol et ont été évacués par hélicoptère. Neuf marins, et non dix comme initialement annoncé par les secours, ont été retrouvés morts.

Les secours ont couvert une zone d'environ 1 700 kilomètres carrés "mais cela n'a rien donné", a ajouté un porte-parole des sauveteurs. Le Canada avait mobilisé un avion, un hélicoptère et plusieurs bateaux qui ont dû faire face, dans la nuit de mardi à mercredi, à des "vagues de dix mètres" et à des vents très forts, a précisé ce porte-parole.