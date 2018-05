INFO FRANCEINFO. Série d'interpellations dans la communauté tchétchène en France, en lien avec les attentats en Catalogne

Le service de renseignement intérieur a arrêté mardi au moins six personnes dans le Bas-Rhin, la Gironde et la Haute-Garonne, dévoile franceinfo. Ces individus seraient liés aux attaques de Barcelone et Cambrils en août 2017.

Les Ramblas de Barcelone (Catalogne), au lendemain de l'attentat du 17 août 2017. (PASCAL GUYOT / AFP)