Eurozapping : émotion à Barcelone, un an après les attentats

Deux attentats djihadistes avaient fait 16 morts et plus de 100 blessés en août 2017 en Catalogne. Un an après, Barcelone s'apprête à commémorer le drame, en particulier sur les Ramblas, où un homme au volant d'une camionnette avait foncé sur la foule. Vendredi 17 août, ils seront des milliers à venir rendre hommage aux victimes, dont les proches souhaitent que l'événement ne soit en aucun cas récupéré politiquement.

Les lycéens britanniques en pleine réussite

En Grande-Bretagne, les résultats des examens du certificat de fin d'études secondaires sont très bons dans tout le royaume. 26,4% de notes maximales ont été enregistrés, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis six ans.

En Belgique, le traditionnel et gigantesque tapis floral de la Grand-Place de Bruxelles a été mis en place. Le thème choisi cette année est le Mexique. "Cela met encore plus en valeur la place, qui est déjà très belle", explique une Bruxelloise qui n'aurait manqué cela pour rien au monde.

