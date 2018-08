Attentat de Barcelone : un rescapé revient sur les lieux un an après

Fouler les pavés des Ramblas. Voilà qui semblait impensable pour Laurent Guillegault il y a encore quelques mois. Ce rescapé de l'attentat de Barcelone (Espagne) est venu honorer la mémoire de la femme qui a péri sous ses yeux le 17 août 2017. Hommage personnel avant un recueillement plus solennel aux côtés des familles des victimes, en se rappelant que ce jour-là, il a échappé de peu à la course meurtrière de la camionnette qui a fait 15 morts et des dizaines de blessés. Les images sont impossibles à chasser de son esprit.

Se réconcilier avec Barcelone

La veille, il a décidé de revenir sur les lieux de son traumatisme. Après huit mois d'arrêt maladie, l'idée de revenir à Barcelone est apparue comme une thérapie. Sur le chemin, il retrouve son sauveur. Dans son magasin de musique, Jaime Dacos lui a ouvert ses portes pour le protéger. Une photo et un souvenir pour tenter d'effacer les mauvais. Demain, Laurent quittera Barcelone, réconcilié, dit-il, avec la capitale catalane.

Le JT

Les autres sujets du JT