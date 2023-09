World Cleanup Day : "Arrêtez de balancer des trucs par terre", lance l'entraîneur de natation et militant écologiste Philippe Lucas

L'ancien entraîneur de Laure Manaudou, Philippe Lucas, appelle à "sensibiliser les jeunes au moins une demi-heure par semaine" au ramassage des déchets, à l'occasion de la Journée mondiale du nettoyage de la planète.

Adopter "des gestes simples, ce serait déjà énorme", explique l'entraîneur de natation et militant écologiste Philippe Lucas à l'occasion du World Cleanup Day, la Journée mondiale du nettoyage de notre planète. Et "surtout, arrêtez de balancer des trucs par terre, des mégots, n'importe quoi... Prenez le temps de mettre dans une poubelle, triez vos déchets !"

L'ancien entraîneur de Laure Manaudou a souvent l'occasion de constater la pollution en eaux vives avec les nageurs qu'il encadre, "que ça soit dans les lacs, dans les rivières ou en mer et surtout en mer". Dans les océans notamment, "il y a 17 tonnes de déchets par minute qui arrivent dans la mer".

Pour Philippe Lucas, il y a un travail de sensibilisation plus important à faire auprès des plus jeunes : "Au lieu de faire des cours dans les collèges, dans les lycées, parfois qui ne servent pas à grand chose, on devrait sensibiliser les jeunes au moins une demi-heure par semaine, à expliquer ce qu'il se passe, ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que ce serait une chose qui serait primordiale et très intéressante."

Samedi 16 septembre, Philippe Lucas, avec sa Team Lucas Sport Planète, organise une opération de ramassage sur les plages de Marseille. Dès les premières minutes, le constat est inquiétant : "Des mégots de cigarettes, des canettes de bière, des canettes de sodas, des papiers, tout et n'importe quoi. Tout autour de moi, il y a des gens avec des gants et des sacs qui ramassent, qui ramassent, qui ramassent. Des sacs sont déjà remplis."