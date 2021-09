We demain : Mark Boyle, un quotidien sans technologie

L’écrivain Mark Boyle, vivant dans un petit village irlandais, s’est lancé en 2008 le défi de vivre sans argent pour expérimenter la décroissance, suivi en 2016 d’un nouveau pari radical : abandonner toutes les nouvelles technologies. "Mark Boyle va jusqu’au bout de ses convictions, alors pour le contacter, on ne lui envoie pas un mail et on ne l’appelle pas. Il a fallu passer par son éditeur pour trouver les coordonnées de son facteur, puis écrire au facteur pour qu’il lui transmette une lettre", explique François Siegel, cofondateur de la revue We demain, dont le dernier numéro explore le mode de vie de l’écrivain.

Une "grande évolution"

De sa première expérience est né un récit en 2010, L’Homme sans argent (éd. Les Arènes). L’abandon de la technologie lui a ensuite inspiré L’Année sauvage (éd. Les Arènes), paru en juin 2021. Aujourd’hui, quand on l’interroge sur ce livre et sur son expérience, Mark Boyle assure qu’elle n’a rien de compliqué. "On a l’impression qu’il est heureux dans cette vie, il a construit sa maison, et il a des échanges avec des amis qui habitent autour. C’est une grande évolution dans sa vie, et ce qui est intéressant, c’est que trois ans après le début de son expérience, il vit toujours dans sa maison et il n’a surtout pas envie de changer de vie", explique François Siegel.