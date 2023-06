Vidéo Sommet pour un nouveau pacte financier mondial : quels sont les enjeux et à quoi faut-il s’attendre ?

Durée de la vidéo : 4 min.

France Info

Article rédigé par Juliette Lenrouilly - NOWU France Télévisions

Ces 22 et 23 juin, se tient le “Sommet pour un nouveau pacte financier mondial" à Paris pour tenter de réformer le système financier mondial afin de mieux armer les États les plus touchés face au changement climatique. La chronique "Une planète, des solutions” réalisée par NOWU en partenariat avec franceinfo fait le point sur le programme et les enjeux.

Le chef de l'ONU Antonio Guterres, la militante écologiste Greta Thunberg, les présidents du conseil européen, de l’OMC… Tous ont fait le déplacement à Paris pour participer au “Sommet pour un nouveau pacte financier mondial".

Mais qu’est-ce que ça veut dire et pourquoi c’est nécessaire ? Des milliers de milliards de dollars nécessaires pour faire face aux pertes et dommages du changement climatique. La planète se réchauffe et ça cause évidemment beaucoup de dégâts : matériels, humains, culturels, psychologiques… Et ce, même si à partir d’aujourd’hui tout est mis en œuvre pour limiter la casse. Ces dégâts inévitables s’appellent les “pertes et dommages” et coûtent évidemment beaucoup d’argent ! Aujourd’hui, les experts évaluent les besoins des pays en développement à plus de 2.000 milliards de dollars par an d'ici à 2030 ! Les pays en développement, qui subissent le plus les dégâts causés par le changement climatique, et qui paradoxalement sont aussi les moins à même d’y faire face financièrement. Alors où trouver cet argent ? Peut-être chez les pays du Nord, qui sont à l’origine de 92% des émissions ayant causé le changement climatique et qui sont aussi les pays les plus riches ? C’est une question de justice climatique qui est au cœur des discussions ces derniers jours. Ces financements ne pourront pas non plus être trouvés sans réforme des institutions financières (FMI, banque mondiale) qui ne sont plus adaptées pour répondre à la situation. C’est pour répondre à tous ces défis qu’Emmanuel Macron a organisé ce sommet. Au programme : tables rondes, concerts et dîners. Le sommet s’est ouvert jeudi matin par La Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, visage des pays du Sud dans la lutte contre le réchauffement climatique où elle a plaidé la nécessité urgente de transformer les institutions financières mondiales. Nous avons choisi de ne pas suivre les conseils des scientifiques. Et ce qui aurait pu être fait en plus d'un siècle doit maintenant être fait en moins d'une décennie. Mia Mottley, lors de son discours d’ouverture du “Sommet pour un nouveau pacte financier mondial” AFP Le sommet s’articule notamment autour de tables rondes pour définir "une feuille de route" qui devrait être présentée d’ici vendredi soir. De nombreux sujets sont abordés, parmi lesquels la restructuration des dettes des pays les plus vulnérables, la réforme des institutions (FMI, Banque mondiale...), les taxations ou encore le rôle du secteur privé. Un grand concert en marge du sommet a également été organisé par l’organisation Global Citizen ce jeudi soir au pied de la tour Eiffel. Sur scène notamment, les stars Billie Eilish, Jon Batiste ou encore Lenny Kravitz. Des dizaines d’activistes du monde entier, des personnalités comme Diane Kruger, Michelle Yeoh ou encore le président brésilien Lula y sont également intervenus pour pousser les gouvernements à agir davantage face à l’urgence environnementale. Les mesures prises peuvent-elles être à la hauteur des enjeux ? Si ce sommet permet de donner une véritable importance à la question des financements, beaucoup de spécialistes doutent que de véritables engagements soient pris d’ici ce soir. C’est le cas d’Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019 : [...] Pour ce qui est de la question spécifique des engagements vis-à-vis des pays pauvres, ce qu'on peut dire, c'est que les engagements COP après COP après COP sont d'une part insuffisants et d'autre part pas tenus. Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019 AFP Du côté des associations, l’ONG Attac a dénoncé un "sommet du greenwashing", “une opération de communication”. Mercredi, plusieurs ONG ont également déployé une banderole sur la place du Trocadéro, pour demander l'arrêt du financement des énergies fossiles et la taxation des pollueurs arguant que l’argent existait déjà, mais qu’aujourd’hui, il était investi dans les énergies fossiles. Jeudi soir, la directrice générale du FMI a tout de même annoncé l'atteinte de l'objectif de mobilisation de 100 milliards de dollars au profit des populations les plus vulnérables. Un engagement qui avait été initié lors du Sommet sur le financement des économies africaines, en 2021. La journée de ce vendredi doit se conclure par la présentation des conclusions des tables rondes et la restitution d’une feuille de route.



NOWU c’est le média positif pour s’informer et se bouger pour la planète ! Sa mission : permettre aux jeunes de devenir des acteurs face aux défis environnementaux grâce à des contenus déculpabilisants et tournés vers les solutions.