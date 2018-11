VIDEO. Ségolène Royal : son combat pour la planète passe "peut-être" par la présidence de la République

"Avez-vous définitivement décidé de ne pas devenir un jour présidente de la République ? Oui ou non ?", demande Laurent Delahousse à Ségolène Royal qui était dimanche 11 novembre 2018 son invitée sur le plateau du magazine "20h30 le dimanche"(replay).

"Je ne me pose pas la question. Ça vous paraît peut-être étrange, mais je ne me pose pas la question parce que, aujourd’hui, je suis ambassadrice pour les pôles", répond l’ancienne ministre de l’Environnement de 2014 à 2017.

"Le combat qui relie tous les autres combats"

"Je vais vous répondre de la façon la plus précise. C’est que le combat de ma vie est aujourd’hui plus que jamais le combat pour la protection de la planète", affirme la seule femme à avoir accédé au second tour d’une élection présidentielle (2007).

"Ce combat peut-il passer par la présidence de la République", relance le journaliste ? "Peut-être, mais c’est le combat aujourd’hui principal qui relie tous les autres combats, y compris la question de la sécurité", conclut Ségolène Royal qui vient de publier Ce que je peux enfin vous dire (Ed. Fayard).