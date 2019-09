VIDEO. Quatre solutions pour une rentrée des classes plus écolo

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

1 Trier et réutiliser

La première solution pour éviter le gaspillage serait de réutiliser les affaires de l'année précédente. Les ciseaux et autres stylos fonctionnels peuvent être réutilisés tout comme les classeurs et les pochettes en bon état. "Pour les cahiers déjà utilisés, je peux arracher les pages usagées pour garder le reste du cahier pour l'année prochaine", explique Fleur, étudiante et bénévole à La Maison du Zéro Déchet. Pour toutes les fournitures à jeter, il existe des points de collecte qui permettent de les recycler.

2 Fabriquer soi-même ses couvre-livres

Les films plastifiés qui servent à protéger les manuels scolaires et les cahiers ne sont pas du tout écologiques. Une alternative moins polluante serait de tout simplement utiliser du tissu. Pour bien faire tenir, fixer avec des agrafes.

3 Acheter d'occasion

"Si on doit racheter des fournitures, on peut privilégier celles d'occasion en se rendant dans un Emmaüs ou dans une ressourcerie", conseille Fleur. De plus, les articles sont proposés à petits prix. Par exemple, il est possible de trouver des paquets de feuilles neuves, jamais utilisés mais bien moins chers que dans le marché. "L'avantage, c'est de donner une seconde vie à des objets qui sont encore en bon état", précise une employée de la ressourcerie Le Cercle.

4 Acheter éco-responsable

Si le supermarché se présente comme la seule alternative possible, il est malgré tout possible d'acheter éco-responsable. Par exemple, certains cahiers sont en papier recyclé ou en papier issu de forêts gérées durablement. De plus, pour éviter de jeter du plastique inutilement, se diriger de préférence vers des feuilles emballées dans du carton.