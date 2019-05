VIDEO. Les "mains de Dieu", la plus grande grotte du monde...Voici 3 merveilles à découvrir au Vietnam

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Hang Soon Dong

C'est la plus vaste galerie souterraine du monde. La grotte de Hang Soon Dong est si grande qu'elle accueille sa propre forêt, sa propre rivière et même ses propres nuages. Elle n'a été explorée qu'en 2009 dans le parc naturel de Phong Nha-Ke Bang où elle a été découverte. L'accès aux touristes a été autorisé depuis mais reste très limité. Ils sont peu nombreux à avoir pu contempler ses stalagmites de 70 mètres de haut ou encore ses perles des cavernes grosses comme des ballons.

Le binturong

On le surnomme l'"ours-chat". Le binturong se niche dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est et ne descend presque jamais au sol. Sa queue, aussi longue que son corps, lui permet de s'accrocher aux branches et ce, même quand il dort. Il est l'un des rares mammifères capables de retarder une fécondation pour profiter des circonstances favorables. En effet, celle-ci peut débuter plusieurs mois après l'accouplement.

Le Golden Bridge

On les appelle les "mains de Dieu". Le Golden Bridge semble tenir en équilibre grâce à deux immenses mains de pierre qui s'élèvent depuis le flanc d'une montagne. Cette œuvre architecturale a ouvert en 2018 près de la ville de Da Nang. Pour atteindre le monument, les touristes doivent emprunter un long parcours de téléphérique qui surplombe les forêts denses vietnamiennes.