Passionné de la mer et militant pour sa protection, Babacar Thiaw a décidé d’ouvrir un restaurant dont le principe est d’être le plus écoresponsable possible. Brut est parti à sa rencontre.

Dans le restaurant Le Copacabana, les bouteilles en plastique sont remplacées par du verre et les pailles sont confectionnées localement, à partir d’une plante aquatique, la Typha. Ici, le gérant de l’établissement Babacar Thiaw a décidé d’ouvrir un restaurant écoresponsable à Dakar. Fervent défenseur de la nature, c’est en apprenant le nombre exorbitant de bouteilles en plastique utilisées qu’il décide d'arrêter sa consommation et de trouver d’autres alternatives meilleures pour l’environnement. “Qui peut me dire tout ce plastique-là, où est-ce que ça va finir ? À ce moment-là, quand j'ai vu ce chiffre-là, ça m’a fait tiquer franchement. Et c'est là qu'on s'est dit qu’on allait le faire”, explique Babacar Thiaw.

“C’est à nous de prendre nos responsabilités”

Le but de ce restaurant est de répandre ses actions écologiques, afin que chacun puisse prendre sa part de responsabilité et devenir écoresponsable, en adoptant des gestes plus durablement. “Mon but le plus important, c'est que les gens l'adoptent en style de vie, comme ça, ça peut changer notre quotidien. Je fais ça sans rien attendre en retour, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Je suis passionné de la mer, et je sais que c'est mon playground, c'est un espace de récréation”. Pour son engagement, le Copacabana a été labellisé par l'association Zéro déchet.