VIDEO. La vallée du bonheur

C'est l’histoire d’une renaissance, celle de la vallée des Aldudes, un petit territoire enclavé au fond d'une vallée pyrénéenne, qui a su résister à la désertification et au chômage.

Tout commence par une idée : celle d’un boucher-charcutier qui reprend avec une poignée d'éleveurs passionnés une ferme familiale pour y relancer une race ancienne de porcs basques. Un élevage artisanal, avec en tête l’envie de produire uniquement de la qualité.

Le village revit, des familles s'installent

Aujourd'hui, les jambons et produits de salaisons locaux s'exportent jusqu’à Hong Kong, Singapour ou encore au Canada. Emportés par cet élan, les autres habitants de la vallée s’y mettent à leur tour : truites de montagne, fromages de brebis, la vallée se spécialise dans les produits du terroir haut de gamme. Et ça marche !

A l’heure où de nombreux villages meurent faute de travail et d’habitants, la vallée revit. Les jeunes n’ont plus besoin de partir en ville, ils préfèrent rester vivre dans leur village, de nouvelles familles viennent s’installer, il a même fallu ouvrir une crèche et des écoles.

Un reportage de Christophe Duchiron et Frédéric Capron avec Bonne Compagnie, rediffusé dans "Envoyé spécial" le 18 mai 2020.

