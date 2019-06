VIDEO. "L'écologie officielle est en panne et il y a une effervescence dans la société civile", selon l'historien des sciences Christophe Bonneuil

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"On pourrait dire qu’il y a une écologie de gouvernement cooptée dans des coalitions gouvernementales, parfois sponsorisée par des marques, qui n’a en vingt ans quasiment rien fait", estime l’historien des sciences Christophe Bonneuil sur le plateau du magazine "Ouvrez le 1" diffusé mercredi 26 juin sur Franceinfo (canal 27).

"En termes de nucléaire et d’émission de gaz à effet de serre, on en est toujours au même point. Il y a dix ans, on a fait un plan Ecophyto contre les pesticides qui était censé réduire la consommation de notre agriculture… Résultat : cela a encore augmenté les dernières années", précise le coauteur, avec Jean-Baptiste Fressoz, de L’Evénement anthropocène, la Terre, l'histoire et nous (éd. Seuil).

"Il est temps de se demander comment on en est arrivé là"

"Il y a une sorte d’écologie officielle qui est en panne et du coup, il y a une effervescence dans la société. Une effervescence des pratiques des gens qui veulent vivre autrement, des mouvements 'climat' avec la montée de formes de désobéissance et des convergences avec le mouvement des 'gilets jaunes'", explique ce directeur de recherche au CNRS.

"Il y a une effervescence dans le monde de la pensée, dans le monde éditorial, avec des recherches théoriques, parce que si la planète est un peu hors de contrôle aujourd’hui, il est temps de se demander comment on en est arrivé là. Et de repenser un certain nombre de nos visions du monde qui ont dominé notre modèle de développement depuis deux ou trois siècles", ajoute Christophe Bonneuil.



