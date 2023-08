Pour réduire l'impact environnemental des déchets, Pierre et sa compagne ont créé l’atelier 80 qui vise à redonner vie à des déchets destinés à être jetés.

À Mons, en Belgique, Pierre, architecte d’intérieur, s’est lancé dans la création de meubles faits uniquement à partir de déchets. L’idée de l'Atelier 80, le nom de l’entreprise, voit le jour durant la période du Covid-19. Il prend conscience que son travail, pour lequel il consacre beaucoup de temps, ne lui convient plus. “Avec le Covid, le temps s'est un peu arrêté et on s'est rendu compte que ça ne nous rendait pas heureux du tout. On a fait ce que j'appelle un “burn green". Donc, en fait, il y a eu une rupture totale. On est arrivés au boulot, le stress est revenu, il y avait des tensions dans l'équipe, le patron pour qui on s'est donné pendant 5 ans corps et âme ne nous a pas soutenus.” Alors, il lance, avec sa compagne, l'Atelier 80, qui collent plus avec leurs idées et leurs valeurs profondes.

“Pour nous, le déchet, ça ne devrait pas exister”



Avec 57 bouteilles de lait en plastique, ils réalisent un plateau pour une table basse, avec du hêtre provenant d’un escalier, une armature et un plateau avec de la pierre bleue. “Malheureusement, on est arrivés dans un système où les meubles, on les prend, on les consomme et on les jette. Pour nous, le déchet, ça ne devrait pas exister. Et donc justement, on vient chercher ce déchet et on trouve toutes les méthodes possibles pour pouvoir le revaloriser.”, explique Pierre. Ce projet leur permet de soigner leur éco-anxiété et de se sentir mieux dans leur peau depuis ce changement.