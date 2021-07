"Je suis ici sur la Meuse, je ramasse les déchets. Ça fait dix ans que je fais ça. Je le fais pour notre nature." Tous les jours, Mark Kayak prend son kayak, une pagaie, une pince, un mât, un sceau, des sacs poubelles et un drapeau et part à la chasse aux déchets sur la Meuse, à Namur en Belgique. "Tous les jours, je suis sur l'eau. En été, tous les jours du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, tous les jours. Sauf une fois par semaine parce qu'il faut bien aller faire les courses", raconte-t-il.

Au moins 20 kilos de déchets par jour

Pour Mark, le déclic fut le jour où il a vu un cygne manger un morceau de polystyrène. "Pendant dix minutes je l'ai vu agoniser et je l'ai vu mourir et ça m'a choqué, et depuis je ramasse les déchets sur l'eau", raconte Mark. Canettes, bouteilles en plastique, polystyrène... À chaque virée sur la Meuse, c'est au moins 20 kilos de déchets qui sont ramassés. "Ça me donne du bonheur de savoir non pas ce que je fais, mais de savoir le résultat après, que j'ai servi à quelque chose", conclut Mark.