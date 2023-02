C’est en voyant un mégot ouvert sur le sol qu’il a eu l’idée de le transformer en matériaux isolants. Julien Paque a créé TchaoMegot, une entreprise qui recycle les filtres de cigarettes pour en faire plusieurs produits. Brut s’est rendu à Bresles, dans leur usine.

“Le but, c'est aussi d'influencer les gens, de leur montrer que même d'un déchet n'est pas forcément très propre, qu'on peut le porter sur soi et, justement, faire bouger les codes avec ça.” Et si votre doudoune était faite à partir de mégot ? C’est ce que fait Julien Paque, fondateur et président de TchaoMegot. Avec son entreprise, ils collectent les mégots des cigarettes pour en faire des matériaux isolants utilisés dans les bâtiments ou le textile. Une volonté de transformer un déchet polluant et pollué en des produits recyclés.

“L'idée, c’est de montrer aux gens ce que deviennent nos déchets”

Afin de pouvoir réutiliser les mégots, ils en extraient les filtres qu’ils vont dépolluer. “On va le faire vraiment avec un process qui est assez innovant : c'est qu'on n'utilise pas d'eau et pas de solvant toxique. C'est fait sur un process à sec qui va durer à peu près une heure. (...) Pour que la matière puisse être remise sur le marché, qu'on puisse parler vraiment de recyclage, c'est hyper important qu'on puisse la dépolluer. Pour qu’on soit sûr justement que les doudounes, dont celle que j'ai sur moi, ne soient pas toxiques, ou qu'elles ne posent pas de problème après pour l’environnement ou la santé humaine”, explique Julien Paque.

Le jeune entrepreneur de 25 ans est fier de son projet et d’être aller jusqu'au bout. “Quand j’arrive au boulot c'est sûr que je ressens de la fierté, parce qu'on est vraiment partis de rien. Ça avait démarré à zéro sur un bout de papier, donc c'est de la fierté, surtout envers l'équipe, aussi. Parce qu'au départ, j'étais tout seul, j'avais énormément de choses à faire, maintenant, je peux déléguer, donc c'est beaucoup moins stressant, beaucoup plus cool, puis il y a une super bonne ambiance. Donc, c'est de la joie, de la bonne humeur et puis de la motivation surtout pour agir humblement sur cette problématique quasiment mondiale. On ne sait jamais trop ce que deviennent nos déchets et là, l'idée, c’est de montrer aux gens ce que ça devient.”