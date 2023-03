Aux États-Unis, il a créé autour de sa maison urbaine un potager, en réutilisant ses ressources et en passant aux énergies renouvelables. Brut a rencontré Kevin Espiritu.

En juin 2020, Kevin Espiritu, un homme vivant aux États-Unis, achète sa nouvelle maison. Il décide alors de transformer la terre battue en un jardin urbain, “high-tech” et durable. Il met alors en place des systèmes afin de rendre son exploitation autosuffisante, en stockant les ressources naturelles, et en réutilisant ses déchets et son eau usée. “J’ai ajouté des installations qui me permettent de produire de l’énergie. Par exemple, j’ai mis un nouveau toit, avec 24 panneaux solaires. La plupart des mois, je ne paie plus de facture d’électricité, je produis même un surplus qui est réinjecté dans le réseau”, explique-t-il.

Mais ce n’est pas tout : “Mon nouveau toit me permet de récupérer de l’eau de pluie. L’eau glisse sur le toit, passe dans la gouttière et dans un système de filtration, puis elle finit dans une immense citerne de 20 000 litres, qui me permet de la stocker. (...) Je recycle mes eaux usées. L’eau de ma douche, de mon évier d’extérieur et de ma machine à laver repartent dans différentes zones du potager.”

“Je vous conseille de cultiver les plantes que vous avez le plus envie de manger”

Mais arriver à cette échelle n’a pas été fait rapidement. Il donne alors ses conseils à ceux qui voudraient, comme lui, créer un jardin durable dans leur cour. “Y aller progressivement, c’est le premier conseil que je donne. Je vous conseille de cultiver les plantes que vous avez le plus envie de manger.”

Il détaille : “Par exemple, les radis, c’est des légumes faciles à faire pousser. Mais, de ce que j’ai pu observer, beaucoup de jardiniers débutants ne savent pas trop quoi faire de leurs radis en cuisine. Alors, cultivez les légumes que vous avez vraiment envie de manger et apprenez à vous en occuper le mieux possible. Je pense que ça aide à se sentir plus investi, car on s’intéresse souvent plus à ce qu’il y a dans notre assiette qu’à ce qu’il y a dans notre jardin. Puis, diversifiez à partir de là.”