Durée de la vidéo : 3 min

Le 29 septembre 2023, c'est la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture. L’occasion de revenir sur l’impact écologique du gaspillage alimentaire et sur les solutions mises en place pour lutter contre avec NOWU, le média numérique environnemental de France Télévisions.

Quelques chiffres sur le gaspillage alimentaire en France





Selon un rapport de l’Ademe, chaque année en France, les Français·es jettent 29 kg de nourriture par personne. Sur ces 29 kg, sept seront des produits encore dans leur emballage. Au total, cela représente un repas par semaine et 108 € par an et par personne.





En fait, si on prend en compte tout ce qui se perd avant d’arriver entre les mains des consommateur·ices (c’est-à-dire le long de la chaîne de production), les chiffres montent à 150 kg et 240 € par personne chaque année !





Ce qui représente au total 10 millions de tonnes de nourriture, soit l’équivalent de 18 milliards de repas, finissent à la poubelle chaque année (une perte qui oscille entre 12 et 20 milliards d’euros.





Pourquoi le gaspillage alimentaire est un problème ?





Dans un premier temps, car il y a encore énormément de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, 828 millions d’après les dernières estimations de l’ONU. Et en France, 16 % de la population aurait du mal à se nourrir d’après les résultats d’une étude du Credoc, parue en mai 2023.





Puis, d’un point de vue écologique, car cela gaspille de précieuses ressources qui ne sont pas illimitées (comme l’eau ou les terres cultivées à perte) et contribue au réchauffement climatique : énormément de gaz à effet de serre sont émis à cause de l’énergie qu’il faut pour produire, transformer, conserver, emballer et transporter des produits qui ne serviront pas.





En effet, au niveau mondial, le gaspillage alimentaire représente entre 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre émises sur la planète. Ce qui veut dire que si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3ème plus gros pollueur au monde derrière la Chine et les États-Unis.



Quelles solutions existent face au gaspillage alimentaire ?





Au-delà de bien terminer son assiette, il faut savoir que le gaspillage alimentaire fait partie des problèmes contre lesquels il est possible d’agir facilement à grande échelle.





En France, la loi sur le gaspillage alimentaire a été votée en 2020 et prévoit :

Que les invendus des grandes enseignes soient donnés à des associations

Que des indications à côté des dates de péremption soient mis en place pour savoir si un produit reste consommable ou pas





D’autres solutions déjà testées pourraient être généralisées, comme :

Dans les cantines : il existe des tables de troc des aliments non consommés et les portions peuvent être faites à la demande

Au restaurant : généraliser les doggy bags et proposer des portions de différentes tailles

Dans les commerces : baisser les prix des produits qui approchent de leur date limite de consommation et participer à des initiatives comme Phœnix ou Too Good Too Go qui permettent aux gens d’acheter des paniers anti-gaspi à moindre coût



Bref, l'objectif est de réduire le gaspillage alimentaire de moitié d’ici 2025, par rapport à 2015.





NOWU c’est le média positif pour s’informer et se bouger pour la planète ! Sa mission : permettre aux jeunes européens de devenir des acteurs face aux défis environnementaux grâce à des contenus déculpabilisants et tournés vers les solutions.