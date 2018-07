VIDEO. En République dominicaine, une mer de déchets envahit l'île

Exit les paysages de cartes postales. L’île caribéenne de la République dominicaine est actuellement en proie à une mer de déchets. Largement accumulés dans la capitale, Saint-Domingue, les déchets proviennent de la ville et de sa banlieue comme l’explique Davis Collado, le maire. "Il y a du plastique avec des marques et des étiquettes de la province de Monte Plata et cela affecte la capitale."

Une catastrophe environnementale

Si Saint-Domingue croule sous les déchets, tous ne viennent pas de la capitale. En effet, l’autre partie des détritus provient de municipalités situées à quelques dizaines de kilomètres. Une catastrophe pour cet écosystème de la mer des Caraïbes. "Cela entraîne la fuite des espèces qui ne résistent pas à la pollution, on appauvrit la biodiversité et on introduit dans la chaîne alimentaire ces composants dangereux pour la santé de toutes les espèces, dont l’espèce humaine", déplore l’environnementaliste Luis Carjaval.

Depuis plusieurs jours, autorités locales, bénévoles et militaires sont sur le pied de guerre pour nettoyer les plages. Au sixième jour, les plus de cinq-cent personnes mobilisées avaient déjà ôté entre soixante et soixante-dix tonnes de déchets. Un travail dont ils sont encore loin de voir le bout puisque, tous les jours, de nouvelles vagues de déchets continuent d’affluer sur les plages dominicaines.