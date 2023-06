Baisser la température des toits de moitié, c’est ce que propose l'entreprise bretonne Cool Roof France grâce à une peinture blanche, faite à partir de coquilles d'huîtres. Brut est parti à sa rencontre.

Après les maisons blanches à Santorin, voici les toits blancs en France : c’est le défi que l’entreprise Cool Roof France s'est donnée en peignant les toits des supermarchés. Cette stratégie évite ainsi la surchauffe des bâtiments et par conséquent, de limiter la climatisation et les gaz à effet de serre. “Ici, on est à 40 degrés, Si je commence à prendre sur du blanc. Là, je suis à 20 °C”, indique Julien de l’entreprise Cool Roof France.

Le bitumineux, responsable d’une surchauffe des bâtiments

Comme le précise Julien, le bitumineux représente 70 % du marché en France des toitures tertiaires, qui provoque ainsi la surchauffe des bâtiments à l'intérieur. Par conséquent, à partir de 30 °C, les toits de certains supermarchés, comme celui de Jeremy Rocheteau, directeur d’un centre commercial à Gonesse, ont été arrosés tous les jours durant l’été pour éviter une surchauffe du bâtiment et une rupture de la chaîne de froid. Mais suite à la canicule de l’été dernier, ce directeur décide de faire appel à l’entreprise.

Pour cette technique, les charges calcaires sont remplacées par des coquilles d'huîtres. “Il y a 130 000 tonnes par an qui sont consommées. Donc nous, on n'a besoin que de quelques tonnes”, ajoute Julien. L’entreprise, en plus de renvoyer les rayons du soleil, permet de mieux comprendre la gestion de la thermique d’un bâtiment. “Juste bien se souvenir qu'avec les prix que l'on applique aujourd'hui, 20 à 30 euros du mètre carré, fourni, posé, quand on regarde les gains sur la climatisation ou les gains qu’on peut avoir en matière de confort intérieur, on arrive à avoir des retours sur investissement de l'ordre de 2 à 5 ans”, termine Julien.