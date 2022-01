BRUT

À Grenoble, ces immeubles représentent peut-être le futur des habitations collectives : tout a été pensé pour se rapprocher de l'autonomie en électricité et en eau. Brut a visité l'éco-coloc de Marianne et Kevin dans la résidence ABC.

"Quand on a consommé 10 litres d'eau, la lumière va passer au bleu et ensuite au violet et au rouge." Nous sommes à la résidence ABC, la 1re résidence autonome en énergie de France. Elle dispose de panneaux solaires sur les toits et a aussi un traitement de l'eau assez particulier via la récupération d'eau de pluie. Par exemple, la salle de bains semble normale au premier regard, mais pourtant, elle cache quelques détails. Par exemple, la douche se colore lorsqu'on l'allume. Ça permet de prendre conscience de l'eau qu'on consomme, notamment lorsque la lumière devient rouge.

Ce bâtiment est expérimental et a fait l'objet de subventions particulières pour accompagner l'expérience. Pendant 5 ans, il va y avoir un suivi de toutes les consommations. L'objectif est ainsi de mettre en place, dans un projet collectif, un habitat qui soit le moins puisant possible sur les réserves et les ressources naturelles. Pour que l'opération soit habitée par des gens de toute situation, le lieu dispose d'un bâtiment de 20 logements locatifs sociaux et de 42 logements en locatif intermédiaire qui permettent à tous types de situations de vivre au sein du projet.