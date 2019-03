VIDEO. Comment font les arbres pour pousser droit ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les chercheurs l'ont découvert récemment : les arbres ont une conscience de leur propre corps. Tout est parti de cette question simple : comment font-ils pour se tenir droits ? On a longtemps cru que cet équilibre leur venait d'être attirés par la lumière du ciel tout en étant retenus par la gravité. Mais il y a autre chose. Extrait du magazine "Envoyé spécial".

Comment pousseraient des arbres privés de lumière et placés en apesanteur ? Une équipe de l'Inra (Institut national de recherche agronomique) a utilisé un "manège à plantes" pour faire subir à de jeunes arbres une rotation à l'horizontale, de façon à leur faire perdre la perception du haut et du bas. Le résultat est surprenant : les arbres continuent de pousser droit. "Sans aucun élément d'orientation, sans lumière, sans gravité terrestre, les arbres sont capables de percevoir leur propre corps et de s'aligner sur lui : de rester droits", explique Bruno Moulia, directeur de recherche à l'Inra de Clermont-Ferrand. Ce que l'on découvre ainsi chez eux, c'est un sens que nous possédons : celui de la proprioception.

L'arbre qui pousse réajuste sans cesse sa position

Mais si l'on ajoute le poids de leurs branches, qui poussent d'un côté ou de l'autre, avec celui de leurs fruits, comment les arbres peuvent-ils rester à la verticale ? Tout simplement, ils s'y prennent comme nous le faisons inconsciemment : ils sont sans arrêt en train de percevoir leur position, et de la rectifier. Ce mouvement imperceptible a été mis en évidence par un magnifique time lapse qui montre en accéléré dix heures de la croissance d'une plante. On y voit un petit arbre réajuster constamment sa position, comme dans une danse infiniment gracieuse, pour rester droit en même temps qu'il pousse.

Extrait de "Le monde secret des arbres", un reportage rediffusé dans "Envoyé spécial" le 7 mars 2019.