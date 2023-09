Vidéo Changement climatique : à quoi servirait un traité de non-prolifération des énergies fossiles ?

Durée de la vidéo : 3 min

Des scientifiques dans les colonnes du Monde aux activistes ayant manifesté dans le monde entier : les revendications pour la création d’un traité de non prolifération des énergies fossiles se font de plus en plus visibles. On fait le point avec NOWU, le média numérique environnemental de France Télévisions.

Le 14 septembre dernier, une tribune signée par de très grands noms des sciences du climat et publiée dans Le Monde réclamait que la France soutienne un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Du 15 au 17 septembre, des manifestations ont eu lieu dans le monde entier avec le même mot d’ordre.

Où a germé l’idée d’un traité de non-prolifération des énergies fossiles ?

Ces revendications reprennent la proposition des Vanuatu et de Tuvalu, de petits États du Pacifique qui risquent de disparaître sous les eaux si rien ne change. Tuvalu par exemple a déjà vu certains de ses cimetières emportés par les flots et sur le territoire de cette petite île de l’eau sort régulièrement du sol qui en est imbibé. Pour ces États, limiter le réchauffement climatique à une hausse de 1,5°C des températures moyennes sur Terre est donc littéralement une question de survie.

Quel lien entre les énergies fossiles et le changement climatique ?

Le changement climatique est provoqué par les émissions de gaz à effet de serre. Et la consommation d’énergies fossiles comme du pétrole, du gaz ou du charbon est ce qui émet le plus. Ces énergies sont responsables de plus de 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et de près de 90 % de toutes les émissions de dioxyde de carbone.

C’est ce constat qui a amené l’Agence Internationale de l’Énergie à recommander de ne plus entamer de nouvelles explorations et exploitations pour du pétrole ou du gaz, ni de nouvelles mines de charbon ou d'expansion de celles qui existent à partir de 2021. C’était la condition pour rester sous les fameux 1,5°C de réchauffement climatique. L’ONU elle-même dans son dernier état des lieux paru ce mois-ci indique qu’il faut sortir progressivement des énergies fossiles.

Pourtant, les entreprises des industries fossiles continuent d’investir dans le gaz, le pétrole et le charbon, à l’image de Total qui a annoncé en septembre le lancement d’un nouveau projet pétrolier au Suriname, qui visera à terme à extraire 200 000 barils par jour.

À quoi pourrait servir le traité de non-prolifération des énergies fossiles ?

Selon ses promoteurs, le traité de non-prolifération des énergies fossiles permettrait de faciliter un virage pour sortir des énergies fossiles, à la manière du traité de non-prolifération du nucléaire.

Il reposerait sur 3 piliers :

La non-prolifération : cesser d’étendre l’exploitation des gisements pétroliers, gaziers, ou de charbon comme le préconisent les scientifiques

Un plan équitable : faire en sorte que les nations historiquement responsables du changement climatique , qui sont aussi les plus riches, fassent les efforts le plus vite et le plus fort

Une transition juste : opérer de manière à ce que les travailleurs du secteur fossile ne soient pas laissés pour compte, ni aucune communauté ou nation, et pour cela développer fortement les énergies renouvelables

L’idée est de planifier cette évolution. Et même si tous les pays ne signeront pas ce type de traité, cela permettrait de « stigmatiser » les producteurs d’énergies fossiles et à terme que cette production devienne inacceptable et s’arrête.

Pour l’instant, six États soutiennent cette initiative, ainsi que le Parlement européen, l’Organisation Mondiale de la Santé, des milliers d’organisations de la société civile et des centaines de milliers de personnes.





