"C'est quoi que vous ramassez en majorité ? – Des bouteilles de Heineken !" A bord de leur bateau aspirateur, les membres de l’association Au fil de l’eau collecte les déchets contenus dans le canal Saint-Denis à Paris.

Chloé Dailly, codirectrice de l'association Au fil de l'eau, explique : "Le bateau L'Ancistrus a la capacité de collecter les macrodéchets flottants, que ce soit du plastique, du textile ou du verre. Il dispose d'un système d'aspiration hydraulique qui aspire les déchets dans un panier sous le bateau. On peut ensuite basculer ce panier dans des bacs de collecte." Fadhel Martini, également codirecteur, ajoute : "C'est un bateau bien conçu pour un canal. Il peut aller dans pas mal d'interstices et aspirer jusqu'à 5 mètres de distance."

Un projet alliant environnement et insertion professionnelle

Lors de leurs premières interventions, les membres de l'association ont ramassé jusqu'à 300 kilos de déchets par jour. "Maintenant que le canal est plus propre, on est autour de 60 à 80 kilos par jour", mentionne Chloé Dailly. La quantité varie en fonction des conditions météorologiques et de la fréquentation des berges. "Aujourd'hui, le canal est particulièrement sale à l'aval, car il a fait beau hier soir et qu'il y a eu beaucoup de monde", explique-t-elle.

Au-delà de la collecte des déchets, l'association poursuit un objectif d'insertion professionnelle. "Sur le bateau, les équipiers sont des salariés en insertion professionnelle", souligne Fadhel Martini. Chloé Dailly ajoute : "C'est un projet qui nous tient à cœur, car il mêle environnement et insertion professionnelle." L'association espère également sensibiliser les citoyens à la problématique des déchets dans les cours d'eau et contribuer au développement d'une conscience écocitoyenne.