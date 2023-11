Vidéo Boire l’eau des toilettes, une solution d’avenir ?

Durée de la vidéo : 4 min

Article rédigé par Brut. France Télévisions

Face aux multiples sécheresses et à la problématique du manque d’eau en France, de plus en plus présente, l’entreprise Vendée Eau travaille sur un procédé unique en Europe : recycler l’eau des toilettes pour la rendre potable. Découvrez comment cela marche.

Le 8 septembre 2023, 189 communes françaises étaient privées d’eau potable selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Pour pallier ce problème, plusieurs entreprises en France travaillent sur des solutions durables. C’est le cas de Vendée Eau qui développe un procédé unique en Europe, dans le cadre du programme Jourdain: recycler l’eau des toilettes. Rendre potables des eaux usées nécessite de respecter pas moins de trois principales étapes de nettoyage afin “d'enlever les matières en suspension, comme les matières organiques, les virus, les bactéries”, puis “d'éliminer les éléments dissous dans l'eau, comme les résidus médicamenteux, le sel et même les minéraux” et enfin de “renaturer” l’eau, décrit Caroline Rautureau, salariée de Vendée Eau. “Aujourd'hui, on réutilise 1% des eaux usées traitées en France” Caroline Rautureau, salariée de Vendée Eau, rassure: “L'eau, en France, est l'aliment le plus contrôlé. Il y a des tests faits en sortie d'usine, mais aussi sur le réseau et puis sur le robinet.” Parce qu'il n’y a pas encore de cadre juridique en France pour repotabiliser les eaux usées, l’usine de Jourdain va être en phase de test durant une année, avant que l’eau n'arrive aux robinets des Vendéens. Si cette solution fonctionne à terme, elle pourrait apporter au département de Vendée “un quart de la solution”. “À l'horizon 2030, il va manquer à la Vendée 8 millions de mètres cubes, c’est l'équivalent de la consommation annuelle de 220 000 habitants. Jourdain va en apporter 2 millions à partir de 2027, donc c'est un quart de la solution” affirme la salariée de Vendée Eau. Elle rappelle la nécessité essentielle du projet: “C'est aujourd'hui un des axes où on peut vraiment faire de gros efforts pour avoir une ressource supplémentaire”.