Depuis petit, Pascal Garbe voulait être cuisinier-jardinier. Aujourd’hui, il allie le jardinage et la cuisine en cultivant des plantes comestibles.

Pascal Garbe se définit comme “un cuisinier raté ou un jardinier qui a réussi, ou le contraire”. Plus jeune, son rêve était d’être cuisinier-jardinier mais le métier n’existait pas. Finalement, il comprend plus tard qu'allier les deux est tout de même possible. Il crée alors à la fois un jardin beau et comestible, composé d’environ 700 à 800 plantes.

“Manger des fleurs est une expérience à partager”

Après une cueillette fructueuse dans son jardin composé de diverses plantes sans aucun traitement chimique, aux couleurs et aux goûts différents, Pascal Garbe se met derrière les fourneaux pour pratiquer son autre passion, la cuisine et proposer un plat ainsi qu’un dessert avec la cueillette du jour. Pour lui, “manger des fleurs est une expérience à partager, en général avec des amis”. Il indique qu’on “peut très bien avoir des framboises sur son balcon, des fraises, des tomates, et plutôt que d'avoir une plante qu'on ne mange pas, qui sera juste belle, pourquoi pas avoir ces plantes qui sont à la fois belles et comestibles ? Ça, c'est très, très important.”