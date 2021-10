BRUT

L'humoriste Fatou Guinea nous a emmenés dans une réserve de vie sauvage. Aux côtés du mouvement On est prêt, elle s'est engagée pour la préserver. Elle a voulu voir ce que ça donnait sur le terrain. "C'est dans le Vercors, c'est la première fois que je viens, je ne suis jamais venue ici, et je peux vous dire une chose, c'est que c'est magnifique", se réjouit-elle. Fatou a grandi en banlieue parisienne, loin de la nature. En visitant cette réserve, elle reconnaît avoir pris conscience de l'importance de respecter notre environnement : "Je pense que ce serait bien que plein de gens voient ça, que les gens prennent conscience que ça fait du bien de voir des animaux qui se baladent en liberté, qui n'ont pas peur, que des arbres poussent, qu'on n'a pas besoin de les couper. On en a besoin, le pire c'est qu'on en a besoin."

"Il n'y a pas plus vrai que de venir sur le terrain et de voir de ses propres yeux"

Fatou Guinea rappelle que ce genre d'initiatives existe ailleurs dans le monde, comme en Asie, en Afrique ou même en Amérique, "plus gros pollueur au monde". "Il y a des zones où les animaux, ils vivent là et personne ne vient les embêter." "Donc je pense que nous, en France, on a une belle faune, on a une belle flore et il faut vraiment la préserver", conclut-elle.