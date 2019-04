VIDEO. A Lyon, les "cleanwalkers" nettoient les rues tout en se promenant entre amis

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est une manière d'allier l'utile, le nettoyage de nos rues, à l'agréable, partager un moment entre amis. En France, l'idée est partie de Paris il y a six mois. Une cleanwalk vient d'être organisée le long du Rhône par un groupe d'une cinquantaine de participants, jeunes pour la plupart. Prévenus principalement par le biais des réseaux sociaux, ils sont tous préoccupés par les enjeux environnementaux. Qu'ils s'agissent des questions de climat, ils ont souvent manifesté contre le réchauffement, ou de la propreté du cadre de vie, seule change l'échelle. Au coeur de tout reste le respect de notre planète.

C'est intéressant de voir le regard des gens qui passent, qui courent, ou en vélo... Ils sont surpris de voir des gens ramasser. Si ça peut participer à la prise de conscience. Un cleanwalker lyonnais

Le mouvement est international et se décline en Afrique (Sénégal, Bénin, Algérie) en Asie (Birmanie)... En Belgique, en une seule sortie, des cleanwalkers bruxellois ont ramassé 550 kg de déchets !

En France, il a déjà touché plusieurs villes comme Grenoble où une première sortie de promeneurs écolos a permis de nettoyer quelques rues en janvier dernier. A Lyon un prochain rendez-vous est fixé au 4 mai. D'autres sont prévus à Lille, à Bordeaux et dans d'autres villes. Plusieurs pages lui sont consacrées sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook.

La cleanwalk s'inscrit exactement dans l'air du temps : environnementaliste, collectif, affaire de réseau et ludique. Son slogan est "Clean the walks, Heal the world" ( Nettoyer les promenades, guérir le monde").