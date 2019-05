VIDEO. A 99 ans, cette Vietnamienne résiste à l'installation d'une centrale à charbon

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Elle tient bon. Pham Thi Ca, 99 ans, refuse son expropriation ordonnée par le gouvernement vietnamien. Ce dernier souhaite construire une centrale à charbon dans la zone de la baie de Van Phong où elle vit. Pham Thi Ca est presque aveugle mais campe désormais sur son propre terrain, depuis que les bulldozers de l’Etat ont détruit sa maison.

Je ne pars pas, je reste ici chez moi Pham Thi Ca

"Des fonctionnaires ont tenté de m’emmener mais je n’ai pas voulu partir, raconte-elle à l'AFP. Mes grands-parents et mes parents sont d’ici, alors je reste ici aussi."

Au total, 300 voisins de cette femme presque centenaire ont déjà été expropriés et relogés plus au sud, avec une compensation financière de l’Etat. Son fils refuse lui aussi de partir. "Ils veulent que nous déménagions, mais ils ne nous donnent pas de terres à cultiver, déplore-t-il. On ne peut rien faire pour gagner notre vie là-bas. Nous vivons de l’agriculture."

Dans ce pays de 95 millions d’habitants, le charbon représente un tiers de la production électrique. Le régime communiste prévoit d’augmenter à 50% la part de cette énergie d’ici à 2030.