Vendée : une commune décide de supprimer les poubelles

Au premier coup d’œil, il n'y a rien de particulier à Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée). Pourtant, à y regarder de plus près, sur la plage et en centre-ville, les poubelles publiques ont disparu. Pas de choix pour les habitants : ils doivent prendre leurs déchets avec eux. La mairie ne veut plus de poubelles sur les plages ou dans la forêt, où tous les déchets étaient mis en vrac.

Les commerçants s'inquiètent

Les touristes de passage doivent trier et payer quelques centimes s'ils veulent jeter emballages de glaces et poubelles de pique-nique dans l'un des collecteurs de la ville. Cette mesure radicale est unique dans la région. Les habitants de la ville ne voient pas fleurir les déchets dans les rues, le pari semble réussi. Seuls quelques commerçants constatent que les touristes prennent l'habitude de déposer leurs déchets dans leurs poubelles.

