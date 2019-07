Var : les chenilles infectent la forêt et les vignobles

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

L'invasion de chenilles du Bombyx disparate a fait des ravages et dans certains secteurs de la Forêt du Dom, à Bormes-les-Mimosas (Var), la défoliation est totale. Il n'y a plus la moindre trace de feuilles sur les arbres. La chenille du Bombyx disparate, connue pour être vorace, est toujours très présente. "Même le sous-bois, les bruyères, les arbousiers sont complètement mangés", regrette Olivier Guérin, viticulteur de la ville. "Oui, c'est une chenille que l'on voit souvent ici, mais pas des quantités comme ça", précise-t-il.

Les vignes également touchées

"Quand vous en avez cinq ou six dans le cou, sous le tee-shirt, ce n'est pas possible de travailler", se plaint Olivier Guérin, dont les vignes ont été envahies. L'invasion est certes exceptionnelle, mais pour les scientifiques,le phénomène touche à sa fin. La forêt va donc pouvoir se reconstituer. La chenille n'est pas urticante et ne présente pas de danger pour l'homme.

