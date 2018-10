Var : le pétrole envahit les plages

Ils ont passé la journée à ratisser la plage, parfois même à main nue, à la recherche de pétrole. Depuis mardi 16 octobre, les vagues ne cessent de ramener le fioul sur les côtes varoises. Au total, 26 plages sont touchées et la pollution s'étend sur plus de 50 km, de Saint-Tropez jusqu'à l'île de Porquerolles. La cause supposée de ce désastre est la collision entre deux navires au large de la Corse, il y a treize jours. Depuis l'un des navires a retrouvé son port d'attache à Tunis (Tunisie) et l'autre devrait se diriger vers le port de Malte dans les prochains jours.

Un travail de plusieurs semaines

Sur les plages, les bénévoles viennent en renforts des agents municipaux. Le travail est minutieux et progresse très lentement. Il n'est pour l'instant pas possible d'estimer combien de temps va durer le nettoyage des côtes. Roland Bruno, le maire de Ramatuelle parle de "plusieurs semaines" et ajoute qu'il va ensuite falloir s'attaquer "à la côte rocheuse".