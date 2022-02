Val-de-Marne : une nappe d'hydrocarbures détectée à la confluence de l'Yerres et de la Seine

Alerte #pollution

Une nappe d'hydrocarbures d'environ 800m2 a été détectée à la confluence de l'Yerres et de la Seine ce jour. @PompiersParis et la police municipale sont sur place. La situation est sous contrôle et un barrage absorbant a été déployé. Une enquête est ouverte. pic.twitter.com/gnkq0JisfL