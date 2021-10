Une idée pour la France : à Saint-Brieuc, on récupère et recycle les matériaux des chantiers

Et si recycler des matériaux du bâtiment était une solution pour aider l'environnement et faire des économies ? Dans la chronique du 13 Heures, "Une idée pour la France", c'est l'idée mise en avant le jeudi 28 octobre. "Le but c'est de réduire notre production de déchets et notre consommation de matières premières", explique Sarah Fruit, architecte de Bati Recup. À Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), elle récupère tout ce qui est récupérable dans une tour d'immeuble où l'habitation semble impossible, avant la destruction totale. Tout ou presque se récupère, soit pour de la réutilisation, soit pour du recyclage.

Des habitants modifiés pour le partage

Contrairement aux immeubles des années 1960, comme à Saint-Brieuc, les immeubles de maintenant sont axés sur le partage. "Il existe une plate-forme, Habitat participatif France. Elle recense 900 projets de construction", ajoute la journaliste France Télévisions Valérie Heurtel, présente sur le plateau du 13 Heures de France 2. De multiples initiatives du genre existent en France, où les habitants collaborent ensemble avant même la construction des logements.