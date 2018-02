Une gigantesque forêt bientôt aux portes de Paris ?

Une gigantesque forêt dans le Val-d’Oise pourrait prochainement voir le jour. Cette une idée est née il y a une quinzaine d’années. Plusieurs fois modifié ou déplacé, le projet reste d'envergure : un million d'arbres sur 1 350 hectares. Située sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, elle serait plus grande que le bois de Vincennes, au sud-est de la ville.

Labellisé "Grand Paris"

Le maire de Pierrelaye-Bessancourt, lui, se bat depuis 40 ans pour le réaliser. "La forêt de Pierrelaye, reconnue nécessaire à l'équilibre environnemental de l'Île-de-France, n'a-t-elle pas obtenu le label du 'Grand Paris', fait l'objet, jusqu'au 2 avril 2018, d'une consultation publique." a-t-il réagi récemment. En effet, une phase de concertation vient de débuter et débouchera sur une enquête publique. Si le projet aboutit, les premiers arbres devraient être plantés dès 2020 et la forêt arriverait à maturité entre 2050 et 2070.

La plaine n’a pas été choisie au hasard. Elle accueillait autrefois les eaux usées de la capitale. Parmi les arbres qui seraient plantés, des hêtres, chênes qui permettraient de capter la pollution du sol et des gaz à effet de serre. Cette "trame verte" situé entre deux forêts existantes faciliterait également les déplacements et la reproduction des animaux sauvages. La ville de Paris y voit aussi l’opportunité d’installer un stockage de déchets inertes issus des chantiers du Grand Paris Express.