Une baleine grise perdue en Méditerranée escortée par des sauveteurs français vers l'Espagne

Wally, la baleine grise qui errait en Méditerranée et pour laquelle les autorités françaises avaient lancé un avis de recherche lundi 3 mai, longe actuellement les côtes des Pyrénées-Orientales, rapporte France Bleu Roussillon jeudi. Depuis jeudi matin, elle est escortée par un bateau du parc naturel du golfe du Lion ainsi que par la gendarmerie maritime de Saint-Cyprien afin d'assurer sa sécurité et éviter que des plaisanciers ne s'en approchent.

La baleine grise, mesurant environ huit mètres, extrêmement amaigrie, se dirige vers le sud, en direction du Cap Béar. Selon les scientifiques à bord de l’escorte, elle est âgée de quelques mois.

La baleine vient du Pacifique Nord

Wally a d'abord été observée jeudi matin au nord d’Argelès puis en milieu de journée au large de Collioure. Les scientifiques l'escortent désormais jusqu'au territoire espagnol, où les autorités locales reprendront la main. Lundi, l'Office français de la biodiversité (OFB) avait invité toute personne ayant pu observer la baleine à noter sa position par GPS.

La baleine grise n'est pas présente en Méditerranée et vit uniquement dans le Pacifique Nord. Elle a été observée en Espagne au large de Barcelone puis le long des côtes italiennes "sans avoir pu faire l'objet d'un prélèvement par des experts habilités pour connaître son origine exacte", avait souligné l’OFB, qui souhaite identifier génétiquement cette baleine rarissime et comprendre son itinéraire pour arriver en Méditerranée. Elle pourrait provenir de deux groupes distincts des baleines grises du Pacifique Nord, celui de l'ouest et celui de l'est.