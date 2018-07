La plus grande colonie de manchots royaux au monde connaît un déclin massif

Les effectifs de la colonie ont diminué de près de 90% en trente-cinq ans sur l'île aux Cochons, dans l'archipel subantarctique de Croze.

La plus grande colonie de manchots royaux du monde est en train de fondre comme neige au soleil. Située sur l'île aux Cochons, dans l'archipel subantarctique de Crozet, ses effectifs ont diminué de près de 90% en 35 ans, selon une étude publiée dans Antarctic Science (en anglais), mercredi 25 juillet.

Entre le début des années 1980 et aujourd'hui, "la colonie a décliné de 88%, passant d'environ 500 000 couples reproducteurs à 60 000 couples", expliquent les chercheurs, qui sont parvenus à ces conclusions en étudiant des images prises par satellites. Dans la mesure où l'on estime qu'un couple reproducteur représente quatre individus (le couple et deux jeunes), cela signifie qu'il resterait environ 240 000 manchots royaux sur l'île.

Un tiers de la population globale en moins

"C'est une réduction énorme", a déclaré Henri Weimerskirch, chercheur au CNRS et premier auteur de l'étude parue cette semaine. "Si les causes de la disparition de ces manchots pourraient être environnementales, le mystère reste entier", souligne le CNRS. Connue depuis les années 1960, cette colonie se trouve dans la réserve naturelle des Terres australes françaises (TAAF). Dans les années 1980, elle était considérée comme la plus grande colonie de manchots royaux au monde.

Cette carte présente la réduction progressive de la zone sans végétation, qui correspond à la colonie de manchots royaux.

La réduction progressive de la zone sans végétation correspondant à la colonie de manchots royaux. (HENRI WEIMERSKIRCH / CNRS)

"Jusqu'à cette étude, dans tout l'océan austral, la population de manchots royaux était estimée à 1,5 million de couples reproducteurs", ajoute Henri Weimerskirch. Cette mauvaise nouvelle venant de l'île aux Cochons "signifie qu'on a perdu près d'un tiers de la population globale de manchots royaux".