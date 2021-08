Ukraine : au cœur du delta du Danube

Plusieurs fois par jour, Alexeï grimpe au sommet de sa tour d'observation qui surplombe le delta du Danube. "C'est très inspirant d'être entouré d'une nature comme celle-ci, avec ses paysages magnifiques", déclare-t-il. Sa mission : s'assurer qu'aucun braconnier ne vienne chasser dans les environs, mais aussi recenser les différentes espèces d'oiseaux. Elles sont plus de 300 dans le delta, dont la plus grande population de pélicans blancs d'Europe. C'est ici que le Danube termine sa course. Le fleuve a parcouru 3 019 depuis sa source en Allemagne.

La terre y est riche et fertile

Il parcourt 10 pays à travers l'Europe de l'Est pour se jeter dans la mer Noire. Une réserve de biosphère classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Très peu sont ceux qui habitent encore à l'intérieur du delta, au milieu des canaux. Les derniers habitants ne s'imaginent pas vivre ailleurs. "Pour les gens de mon âge, c'est parfait. Pour les plus jeunes, c'est un peu ennuyeux", explique Alexander Shvets, pêcheur ukrainien. Il faut dire que la vie est simple, voire austère en hiver, sans réseau électrique. Mais la nature est généreuse et le jardin abondant.