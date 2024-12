Tri sélectif : en Charente, les sacs transparents font leur effet

Dans la commune de Rivières (Charente), depuis que les habitants sont contraints d'utiliser des sacs transparents pour trier leurs ordures, la quantité triée a augmenté.

À Rivières (Charente), la collecte de déchets est particulière. Les sacs ne sont plus noirs, mais transparents, pour voir leur contenu. Pas de plastique, ni de verre, juste des ordures que l'on ne peut pas recycler. Depuis l'an dernier, la commune de Charente expérimente les nouveaux sacs.

20% de tri en plus

Le résultat se fait ressentir : avec les sacs transparents, les habitants trient 20% en plus. "Il y en a qui font très bien le tri et en deux semaines ils ont une ou deux poubelles maximum. D'autres ont cinq ou six poubelles, là on sait que le tri n'est pas bien réalisé", explique Nathan Aubert, rippeur.

Quelques maisons plus loin justement, un sac noir. Il ne sera pas collecté. Car une fois ouvert, sans surprise, il n'est pas conforme. "On a du carton, de l'emballage, du flacon en verre", commente le rippeur. Le contenu de ce sac devra être trié de nouveau et placé dans un sac transparent, fourni par la commune. La quantité d'ordures jetées a aussi diminué.

