Transports : immersion dans un auto-train reliant l'Autriche et la Croatie

L'auto-train, qui permet d'embarquer sa voiture pendant un voyage en train, n'existe plus en France depuis 2019. Dans d'autres pays, comme l'Autriche, ces trains circulent encore.

Les automobiles à l'avant et les automobilistes à l'arrière. Les auto-trains sont des moyens de transports écologiques qui ont disparu en France. À Vienne, en Autriche, les équipes de France Télévisions sont parties à la rencontre des adeptes de ce service, à commencer par un couple muni de leur moto. Le train circule trois fois par semaine et uniquement l'été. En 2023, 2 500 véhicules ont été transportés, soit quatre fois plus qu'en 2021.

Un service peu rentable en France



Pour embarquer les voitures à bord du train, les cheminots autrichiens ont le coup de main. Le périple commence à Vienne, se poursuit en Slovénie, avant d'arriver à Split, en Croatie. En moyenne, un tiers des passagers voyage avec son véhicule. Régis Vidal, un vacancier français, confie avoir payé 800 euros l'aller-retour pour trois personnes et leur voiture. En France, dans les années 1970, il était possible de rallier la Méditerranée ou les Alpes avec ces auto-trains. Mais le service a été abandonné en 2019 par la SNCF, car pas assez rentable. Cette alternative était pourtant plus écologique.