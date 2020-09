Transport de marchandises : pourquoi le fret est-il peu développé ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans la plus grande gare multimodale de la région parisienne, des centaines de conteneurs transitent chaque jour. Mais le ferroviaire ne représente que 9% du transport de marchandises. Anthony Chérubini, directeur général de T3M, propose aux entreprises du transport combiné rail et route. Les camions assurent la fin du trajet, mais l’essentiel se fait par le train. Les trains de marchandises circulent la nuit. À leur arrivée, les conteneurs sont livrés dans un rayon d’une centaine de kilomètres. Cela évite aux camions de traverser la France. Mais le transport routier assure 90% du transport de marchandises.

Pas plus cher en train, mais plus d'aléas

Pourtant, sur les longues distances, le ferroviaire est compétitif. Pour un Paris-Marseille en train, le coût est de 900 à 1 000 euros. En camion, ça coûte 980 euros en moyenne. Mais le fret n’utilise pas les lignes à grande vitesse et sur le reste du réseau, mal entretenu, il n’est pas prioritaire. Plus de places pour le fret, le gouvernement s’y engage. Le secteur voudrait assurer 18% du transport de marchandises d’ici à 2030, deux fois plus qu’actuellement.