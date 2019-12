Tarn : le castor fait son grand retour dans le département

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les images sont rares. Une habitante d’Albi (Tarn) a réussi à filmer des castors en pleine activité nocturne. La queue plate de l’animal atteste bien qu’il s’agit de l’espèce protégée et non d’un ragondin. En 2009, un castor avait déjà été capturé en plein centre d’Albi au moment des fortes crues avant d’être remis en liberté. L’Office national de la chasse et de la faune sauvage constate le retour de l’animal depuis une quinzaine d’années dans le département.

Sensibiliser les plus jeunes à la protection de la nature

Si ce rongeur est très discret en journée, son appétit pour les arbres à bois tendre atteste de sa présence. "Le fait qu’ils coupent des arbres et des arbustes participe à la régénération de ce milieu naturel", explique Pascal Pouzenc, membre de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. La municipalité d’Albi diffuse ces vidéos nocturnes de castors auprès des écoles afin de sensibiliser les plus jeunes à la protection de la nature.

