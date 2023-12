Sports d'hiver : les stations obligées de se réinventer

En raison du réchauffement climatique, les stations de ski doivent composer avec des déficits de neige. Si certaines ont trouvé des moyens écologiques pour y remédier, d'autres doivent miser sur la diversification de leurs activités.

La plus grande station des Alpes du Sud recouverte d'un manteau blanc. Cette année, la neige s'est invitée sans tarder à Serre-Chevalier (Hautes-Alpes). Des pistes à perte de vue, au milieu des forêts de mélèzes, de quoi s'offrir une belle parenthèse. À l'ouverture des remontées mécaniques, on se bouscule pour être le premier. Mais jamais les sports d'hiver n'avaient été aussi menacés par le changement climatique. L'univers du ski, souvent pointé du doigt pour son impact négatif sur l'environnement, veut désormais montrer l'exemple.

Des alternatives écologiques

Ici, une petite révolution a donc commencé. Deux éoliennes autour des pistes, des panneaux solaires en haut des télésièges. Résultat, 30 % de l'énergie dont a besoin le domaine est produite dans la station. Mais il y a un sujet qui continue de faire polémique : le recours aux canons à neige, très consommateurs en eau. À Serre-Chevalier, on mise sur les nouvelles technologies. Grace à un drone, le domaine skiable parvient à savoir précisément quelles sont les pistes qui ont besoin de neige artificielle. Les canons à neige tournent seulement si nécessaire et le déplacement des dameuses est davantage limité. Les stations de moyenne montagne, menacées par la disparition progressive de neige, diversifient de plus en plus leurs activités pour tenter de survivre.