Savoie : à la recherche des animaux sauvages dans le Parc national de la Vanoise

Randonner au cœur de la vie sauvage, repérer les traces d’animaux, et les prendre en photo, c’est la passion de Pierre Descotes. Ce guide et photographe amoureux de sa région emmène une famille venue de Lyon (Rhône) au cœur du massif de la Vanoise, en Savoie. Tout le monde chausse des raquettes pour une balade sportive. "En raquette, on n’a pas besoin de forfait, c’est la liberté", se réjouit le baroudeur.

Un chamois au bout des jumelles

Marine, Stéphanie et Patrick sont venus pour les grands espaces, l’air pur et surtout les animaux. La patience du groupe finit par payer, avec au bout des jumelles, un chamois. "On l’a bien vu, il était en train de marcher, c’est la récompense après un tel effort", réagit l’une des touristes. "C’est l’esprit du baroudeur qu’on retrouve en montagne, en partant avec le sac à dos et en dormant en refuge, c’est ce que j’aime dans ce boulot, c’est dehors, dans la nature, avec les animaux", philosophe Pierre Descotes. Cet hiver, il a converti ces vacanciers.