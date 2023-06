Santé : faut-il s'inquiéter des PFAS, les "polluants éternels" ?

Les perfluorés (PFAS), surnommés les "polluants éternels", sont-ils dangereux pour la santé ? Le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, mercredi 28 juin, fait le point.

Les "polluants éternels", connus scientifiquement sous le nom de perfluorés (PFAS), sont-ils dangereux pour notre santé ? "L'effet le plus préoccupant pour les autorités de santé, c'est indéniablement le fait qu'il y a une diminution de l'efficacité de la vaccination. C'est le signe que notre système immunitaire est perturbé par les PFAS, mais pas seulement. On a aussi des troubles thyroïdiens, une augmentation du taux de cholestérol et on a même des cancers des reins ou des testicules", rapporte le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, mercredi 28 juin.

"Il y a déjà un effet sur la santé"

À quelle dose faut-il s'inquiéter ? "C'est difficile à dire parce qu'il y a plus de 4 000 PFAS qui ont été recensés. Alors, impossible de savoir PFAS par PFAS à quoi c'est dû. Mais par contre, le risque global va être évalué par l'Agence européenne de la sécurité alimentaire", poursuit le journaliste. "Quand on regarde la dernière enquête de Santé publique France, qui a été faite entre 2014 et 2016 en France, on s'aperçoit que 55 % de la population dépasse déjà des seuils" de risque pour la santé établis par des experts allemands", indique Damien Mascret. "Donc on voit qu'il y a déjà un effet sur la santé", conclut-il.



