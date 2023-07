Routes : plus d'un quart des Français reconnaît jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture, selon une étude de Vinci Autoroutes

Les moins de 35 ans sont les plus indisciplinés : 42% admettent jeter leurs détritus sur l'autoroute, selon une étude de la fondation Vinci Autoroute dévoilée par France Bleu Paris.

Plus d'un quart des Français reconnaît jeter des déchets par la fenêtre de leur voiture plutôt que de les jeter à la poubelle, selon une étude de la fondation Vinci Autoroutes dévoilée ce vendredi 28 juillet par France Bleu Paris.

D'après cette étude, 27% des Français reconnaissent ouvrir la fenêtre et jeter des déchets plutôt que d'attendre de trouver une poubelle. Les moins de 35 ans sont les plus indisciplinés, en étant 42% à reconnaître se débarrasser de leurs déchets sur l'autoroute, un chiffre en hausse de six points par rapport à l'année dernière.

Un geste souvent source de culpabilité

La tendance est la même concernant le jet de mégot : près d'un quart des fumeurs (24%) a cette mauvaise habitude et le chiffre grimpe à 39% chez les jeunes de moins de 35 ans. Ces tendances varient selon les régions, l'Île-de-France et le Grand Est faisant figure de mauvais élèves avec près de 40% des fumeurs qui jettent leurs mégots par la fenêtre. Ils sont beaucoup moins nombreux à le faire dans les zones les plus directement touchées par les incendies comme la Corse, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou l'Occitanie.

Une majorité de Français se sent toutefois coupable (57%) de jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture. Ils sont même 19% à en être honteux. Mais il semble que la meilleure des dissuasions soit la présence d'un proche. En tout cas, c'est qui pourrait amener 82% des sondés à se retenir de jeter les déchets par-dessus la fenêtre de leur voiture. 72% des Français assurent par ailleurs être prêts à "recadrer" un proche qui adopterait ce mauvais comportement en lui faisant remarquer son geste et en signifiant sa désapprobation.