Réutilisation des eaux usées : "La législation va changer", affirme Marc Fesneau

Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, est l’invité des "4 Vérités" de France 2, vendredi 24 février.

La sécheresse perdure en France, avec plus de 30 jours sans pluie. "On a un déficit qui est préoccupant. Plus de 60 % des nappes ou des réserves qui sont en sous-capacité. […] On a des données qui sont inquiétantes, donc on a besoin d’anticiper. Quatre départements sont en train de prendre des mesures", explique Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, invité des "4 Vérités" de France 2, vendredi 24 février. "Le stock que l’on reconstitue normalement l’hiver ne s’est pas reconstitué ou imparfaitement, c’est cela qui est un objet de préoccupation", ajoute-t-il.

Méga-bassines : "Il y a des secteurs, si l’on n’a pas de réserves en eau, il n’y aura plus d’agriculture"

Dans ce contexte, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est-il favorable aux méga-bassines de retenue d’eau ? "On a besoin d’ouvrage de ce type-là pour faire en sorte que dans la période où il y a de l’eau en surplus, on puisse la stocker pour des personnes où il n’y en a pas. […] Il faut les développer dès lors que cela permet de respecter des équilibres en termes de cycle de l’eau. Il faut aussi faire évoluer les pratiques. […] Il y a des secteurs, si l’on n’a pas de réserves en eau, il n’y aura plus d’agriculture", met en garde Marc Fesneau.

La question de la réutilisation des eaux usées fait débat. "On a envoyé, ou cela part, au Conseil d’État un texte qui vise à la réutilisation des eaux grises. Nous sommes à 1,8 % d’utilisation de ces eaux en France, quand en Italie on est à 15 ou 17 %. […] On a un décret en Conseil d’État qui sort. La législation va changer pour assouplir et clarifier un certain nombre de choses, c’était des freins", précise le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.