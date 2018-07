Réchauffement climatique: des symptômes mondiaux

Entre incendies et canicules, ça chauffe aux quatre coins du globe. Mais cette situation est-elle exceptionnelle? En plateau, Nicolas Chateauneuf apporte ses éclairages. "En France nous suffoquons, en Grande-Bretagne c'est l'un des étés les plus chauds jamais enregistrés [...] et en Grèce, la chaleur a favorisé de terribles incendies qui ont ravagé le pays. En Scandinavie aussi, la forêt prend feu. Le mois de juillet est le plus chaud en Suède depuis 260 ans", explique le journaliste. Du côté de l'Asie, au Japon, à Tokyo, la température a dépassé les 41 degrés, du jamais vu. Cette vague de chaleur qui touche plusieurs pays de l’hémisphère nord est bien exceptionnelle pour Nicolas Chateauneuf.

Le réchauffement climatique à l'oeuvre ?

Pour Nicolas Chateauneuf, il est fort probable que le réchauffement climatique soit la cause de cette montée en température. Depuis les années 1970, on observe un mercure qui grimpe anormalement à travers le monde. Le phénomène s'accélère et annonce un aggravement de la situation dans les années à venir.

